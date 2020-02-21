21 Şubat 2020, Cuma

SÜPER LİG

TSYD'den 4 büyükler için açıklama

TSYD'den 4 büyükler için açıklama
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

Türkiye Spor Yazarları Derneği (), , , ve başkanlarını açık oturuma davet etmesi ancak kuküp başkanlarının bu durumdan haber olmadıklarını belirtmeleri üzerine yeni bir açıklama yayınladı.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır.

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