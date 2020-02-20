Trabzonspor'da kalan 13 maçın 8'i deplasmanda
Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, ligde kalan maçlarının büyük bölümünü deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer, ligde kalan 13 maçın 8'ini dış sahada, 5'ini ise evinde yapacak.
Karadeniz ekibi, Beşiktaş deplasmanının ardından ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. 27. haftada Göztepe, 28. haftada da Alanyaspor maçlarıyla art arda iki dış saha maçına çıkacak Karadeniz ekibi, daha sonra 30. haftada da Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak. 32. hafta Yukatel Denizli, son haftada da Hes Kablo Kayseri'ye konuk olacak Fırtına, erteleme maçında da BtcTurk Yeni Malatya ile oynayacak.
DEPLASMANDA COŞUYOR
Fırtına, zor deplasman maçlarına çıkacak olmasına karşın dış saha grafiği en başarılı takım. Bordo-mavililer, 9 dış saha maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayarak ligin en iyi dış saha puan ortalamasına sahip takımı oldu. Son yenilgi 150 gün önce Trabzonspor, dış sahadaki son yenilgisini 150 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...