Trabzonspor'da kalan 13 maçın 8'i deplasmanda

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, ligde kalan maçlarının büyük bölümünü deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer, ligde kalan 13 maçın 8'ini dış sahada, 5'ini ise evinde yapacak.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş deplasmanının ardından ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. 27. haftada Göztepe, 28. haftada da Alanyaspor maçlarıyla art arda iki dış saha maçına çıkacak Karadeniz ekibi, daha sonra 30. haftada da Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak. 32. hafta Yukatel Denizli, son haftada da Hes Kablo Kayseri'ye konuk olacak Fırtına, erteleme maçında da BtcTurk Yeni Malatya ile oynayacak.

DEPLASMANDA COŞUYOR

Fırtına, zor deplasman maçlarına çıkacak olmasına karşın dış saha grafiği en başarılı takım. Bordo-mavililer, 9 dış saha maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayarak ligin en iyi dış saha puan ortalamasına sahip takımı oldu. Son yenilgi 150 gün önce Trabzonspor, dış sahadaki son yenilgisini 150 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.