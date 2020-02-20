20 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hakem tedirginliği

Trabzonspor'da hakem tedirginliği
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

- derbisini yönetecek. VAR hakemi ise . Aydınus'un atanması akıllara ligin ilk yarısında yönettiği Trabzonspor- maçını getirdi. Bu maçı Fırtına 1- 0 kaybederken Göztepe'nin attığı gol öncesinde top Aydınus'a çarpmasına rağmen oyun devam etmişti.

Kural gereği topun hakeme çarpması ve tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durdurulması ve hakem atışı yapılması gerekiyordu. Bordomavili kulüp kural hatası başvurusu yapsa da sonuç alamamıştı. Ayrıca söz konusu maçta Aydınus, Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili tartışılmıştı. Taraftarlar hakem atamasına tepki gösterdi.

Sörloth değerine değer katıyor! haberin devamı

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