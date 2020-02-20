20 Şubat 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da hakem tedirginliği
Giriş Tarihi: 20.02.2020
Beşiktaş - Trabzonspor derbisini Fırat Aydınus yönetecek. VAR hakemi ise Ali Palabıyık. Aydınus'un atanması akıllara ligin ilk yarısında yönettiği Trabzonspor- Göztepe maçını getirdi. Bu maçı Fırtına 1- 0 kaybederken Göztepe'nin attığı gol öncesinde top Aydınus'a çarpmasına rağmen oyun devam etmişti.
Kural gereği topun hakeme çarpması ve tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durdurulması ve hakem atışı yapılması gerekiyordu. Bordomavili kulüp kural hatası başvurusu yapsa da sonuç alamamıştı. Ayrıca söz konusu maçta Aydınus, Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili tartışılmıştı. Taraftarlar hakem atamasına tepki gösterdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...