Trabzonspor yeni rekor peşinde
Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan Trabzonspor, son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.
Bordo-mavililer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 2003- 2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.
GÜNEŞ'İ YAKALAYACAK
Sivasspor'u yenerek Süper Lig'de çıktığı ilk 4 maçı kazanma başarısı gösteren Hüseyin Çimşir, 2008-09'dan bordo-mavili takımla çıktığı ilk 4 lig maçını kazanan Ahmet Özen'i yakaladı. Çimşir, Beşiktaş derbisini kazanması halinde 2004-05 sezonunda takımın başına geçen Şenol Güneş'in 5 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Söz konusu dönemde Şenol Güneş, ligin 18. haftasında takımın başına geçerek art arda 5 karşılaşmayı galip bitirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...