20 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni rekor peşinde

Fırtına yeni rekor peşinde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan , son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

Bordo-mavililer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı 'ı mağlup etmesi durumunda 2003- 2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.

GÜNEŞ'İ YAKALAYACAK

'u yenerek 'de çıktığı ilk 4 maçı kazanma başarısı gösteren Hüseyin Çimşir, 2008-09'dan bordo-mavili takımla çıktığı ilk 4 lig maçını kazanan Ahmet Özen'i yakaladı. Çimşir, Beşiktaş derbisini kazanması halinde 2004-05 sezonunda takımın başına geçen 'in 5 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Söz konusu dönemde Şenol Güneş, ligin 18. haftasında takımın başına geçerek art arda 5 karşılaşmayı galip bitirmişti.

Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi haberin devamı

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