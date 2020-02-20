Trabzonspor'da Guilherme'ye özel görev

Devre arasında Yeni Malatyaspor'dan alınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, Beşiktaş derbisinde Hüseyin Çimşir'in sahadaki en büyük kozlarından biri olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Yeni Malatyaspor'da çalışan ve bu anlamda Yalçın'ın takımına nasıl taktik vereceğini en iyi bilen isim olan Guilherme'den Çimşir bu alanda bilgiler alıyor. Brezilyalı oyuncu derbide de sahada Çimşir'e bu anlamda yardımcı olacak.