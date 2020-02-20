20 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Guilherme'ye özel görev

Guilherme'ye özel görev
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Devre arasında 'dan alınan Brezilyalı orta saha oyuncusu , derbisinde Hüseyin Çimşir'in sahadaki en büyük kozlarından biri olacak.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile 'da çalışan ve bu anlamda Yalçın'ın takımına nasıl taktik vereceğini en iyi bilen isim olan 'den Çimşir bu alanda bilgiler alıyor. Brezilyalı oyuncu derbide de sahada Çimşir'e bu anlamda yardımcı olacak.

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