18 Şubat 2020, Salı
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Beşiktaş (D)
Trabzonspor hesapları bir bir kapatıyor
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Trabzonspor Süper Lig'in ikinci yarısına adeta fırtına gibi girdi! İlk yarıda puan kaybettiği takımlar karşısında bordo-mavililer 4'te 4 yaparak 12 puan topladı.
Berabere kaldığı Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni ikinci devre bambaşka bir oyun ortaya koyarak devirdi. Ayrıca ilk devre deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilen bordo-mavililer, sahasında Sivasspor'u yenerek liderliğe yükseldi.
Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresinde bu 4 maçta sadece 3 puan çıkartan bordo-mavili ekip, ikinci devre bu ekipler karşısında 4'te 4 yaparak rövanşları almış oldu.
ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR
Fırtına'nın önündeki 5 karşılaşma ise şöyle:
Beşiktaş (D)
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK (D)
Medipol Başakşehir
Göztepe (D)
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