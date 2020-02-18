18 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor hesapları bir bir kapatıyor

Fırtına hesapları bir bir kapatıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'in ikinci yarısına adeta fırtına gibi girdi! İlk yarıda puan kaybettiği takımlar karşısında bordo-mavililer 4'te 4 yaparak 12 puan topladı.

Berabere kaldığı , ve 'ni ikinci devre bambaşka bir oyun ortaya koyarak devirdi. Ayrıca ilk devre deplasmanda Demir Grup 'a yenilen bordo-mavililer, sahasında Sivasspor'u yenerek liderliğe yükseldi.

Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresinde bu 4 maçta sadece 3 puan çıkartan bordo-mavili ekip, ikinci devre bu ekipler karşısında 4'te 4 yaparak rövanşları almış oldu.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Fırtına'nın önündeki 5 karşılaşma ise şöyle:

(D)

Gaziantep FK (D)

Göztepe (D)

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