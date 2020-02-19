19 Şubat 2020, Çarşamba
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Sörloth piyangosu
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, 6 ayda değerini yüzde 67 oranında artırmayı başardı.
Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, 6 ayda değerini yüzde 67 oranında artırmayı başardı. Performansı ile göz dolduran 24 yaşındaki forvet, bordo-mavililere imza attığında 6 milyon euro olan değerini 10 milyon euro'ya çıkardı. Genç yıldızın satın alma opsiyonu 6 milyon euro'ya Trabzonspor'un elinde.
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