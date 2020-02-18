18 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Taraftarlar çıldırdı! "Bu sene şampiyon olacağız"

Taraftarlar çıldırdı! Bu sene şampiyon olacağız
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

Trabzonsporlu taraftarlar, ligde gelen liderliğin ardından sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. 'in 22. haftasında konuk ettiği 'u 2-1 yenerek, bir maç eksiğine rağmen 44 puanla zirveye yerleşen , bordo-mavili taraftarların şampiyonluk umutlarını artırdı.

maçı için 'dan gelen Hakan Gelişli, yaptığı açıklamada, bu sezon taraftarı olduğu takımın dört maçını tribünden izleme imkanı bulduğunu söyledi.

Takımda bu sene oynanan futbolun herkesi mutlu ettiğini dile getiren Gelişli, "İnşallah bir dahaki geleceğim maç şampiyonluğumuzun ilan edileceği maç olur. 'a her şey değer. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun, o maça gideriz. Takımda sakat oyuncu olsa bile bir sistem kurulmuş. O sistemde sakat olsa bile futbolcu var ve oynuyor." diye konuştu.

Gelişli, Sivasspor karşısında birçok futbolcunun çok iyi oynadığını aktararak, "Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız." ifadesini kullandı.

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CİHAN RIZA ÜZÜLMEZ: ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUZ

Şehir merkezinde esnaflık yapan Cihan Rıza Üzülmez ise şampiyonluğa her zaman inandıklarını, bu sezon ise her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirtti. Yönetim, teknik heyet ve futbolculara sonsuz güven duyduklarına işaret eden Üzülmez, şunları kaydetti:

"Biz zaten hiçbir zaman geride kalmadık, her zaman ilk sıraya oynadık. Trabzonspor'un büyüklüğü ve üstünlüğü zaten tartışılmaz. Ama bazen öyle algılar oluşturuluyor ki bu takımı maddi ve manevi yönden küçümseme gibi oluyor. Biz şampiyonluğa yürekten ve kalpten inandık, buna zaten sevdalıyız. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz, iyi transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Biz şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz."

Taraftarlardan Mehmet Şahin de Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi.

Şahin, "İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Çocuklarım var, 40 yaşında ve bana 'Şampiyonluk nasıl bir duygu?' diye soruyorlar. Bizim zamanımızda şampiyonluklara alıştığımız için 'hatırlamıyorum' diyorum. Takım yenildiği zaman sinir sistemim bozuluyor, çok üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımı bu sene çok başarılı bulduğunu belirten , taraftar olarak Trabzonspor'dan bu sezon şampiyonluk beklediklerini vurguladı.

Geçmişte alınan şampiyonluklara değinen Yılmaz, "Şampiyon olduğumuz dönemlerde şehirde sabahlardık. Allah bu sene yardımcımız olsun, bu sene inşallah o beklenen sene olacak." şeklinde konuştu.

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