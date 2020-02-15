Trabzonspor ile Sivasspor 28. randevuda
Trabzonspor ile Sivaspsor, yarın oynanacak maçla beraber Süper Lig’de 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçının 8’inden Sivasspor, 13’ünden Trabzonspor 3 puanla ayrıldı.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta yarın Trabzonspor ile DG Sivasspor haftada kozlarını paylaşacak. Ligin 22. haftasında oynanacak olan maça mutlak galibiyet için çıkacak olan Trabzonspor ile Sivasspor galibiyete kilitlenmiş durumda. Bu karşılaşmada iki takım arasında Süper Lig'de oynanan 28. karşılaşma olacak. İki takım arasında geride kalan 27 maçta Demir Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor´un ise 13 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 6 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 70 gol kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip 27 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 40 gol gördü.
DEMİR GRUP SİVASSPOR'DA 4 EKSİK!
Karşılaşma öncesi Sivasspor'da eksikler dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Skuletic ve Barış Yardımcı Trabzonspor karşısında forma şansı bulamayacak.
ÇALIMBAY'IN TRABZON ŞANSSIZLIĞI
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de teknik direktör olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçın 2'sini kazanırken, 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay daha önceki 9 maçta ise rakibi karşısında 1 kez galibiyet, 8 kez de mağlubiyet almıştı.
Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:
2005-2006 Sezonu
Sivasspor - Trabzonspor: 2-1
Trabzonspor - Sivasspor: 0-0
2006-2007 Sezonu
Sivasspor - Trabzonspor: 1-0
Trabzonspor - Sivasspor: 2-0
2007-2008 Sezonu
Trabzonspor - Sivasspor: 0-3 (Hükmen)
Sivasspor - Trabzonspor: 2-0
2008-2009 Sezonu
Trabzonspor - Sivasspor: 0-0
Sivasspor - Trabzonspor: 3-0
2009-2010 Sezonu
Sivasspor - Trabzonspor: 1-2
Trabzonspor - Sivasspor: 3-1
2010-2011 Sezonu
Trabzonspor - Sivasspor: 6-1
Sivasspor - Trabzonspor: 2-3
2011-2012 Sezonu
Sivasspor - Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor - Sivasspor: 2-1
2012-2013 Sezonu
Trabzonspor - Sivasspor: 1-0
Sivasspor - Trabzonspor: 2-0
2013-2014 Sezonu
Trabzonspor - Sivasspor: 0-0
Sivasspor - Trabzonspor: 0-4
2014-2015 Sezonu
Trabzonspor - Sivasspor: 3-1
Sivasspor - Trabzonspor: 1-1
2015-2016 Sezonu
Sivasspor - Trabzonspor: 0-2
Trabzonspor - Sivasspor: 1-0
2017-2018 Sezonu
Sivasspor - Trabzonspor: 1-2
Trabzonspor - Sivasspor: 0-2
2018-2019 Sezonu
Trabzonspor - Sivasspor: 3-1
Sivasspor - Trabzonspor: 1-1
2019-2020 Sezonu
Sivasspor - Trabzonspor: 2-1
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