Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı final niteliğinde

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçının final niteliğinde bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Biz oradan puan veya puanlarla döneceğimize yürekten inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Barış Yardımcı, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone ve Petar Skuletic katılmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçının final niteliğinde olacağını belirterek, "Bunun farkındayız. Sakatlarımız iyileşseydi daha alternatifli bir kadroyla orada olacaktık. Biz oradan puan veya puanlarla döneceğimize yürekten inanıyoruz ama bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız. Bugüne kadar böyle maçları çok oynadık. Orada aynı şekilde kendimize güveniyoruz. Oyundan kopmadan oynayacağız. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"EN ÇOK HAKEM KONUŞULUYOR"

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın karşılaşmayı iyi bir şekilde yöneteceğine inandığını söyleyen Çalımbay, "Bu sene en çok konuşulan şeyler hakemler ve VAR sistemi. Biz de çok mağdur olduk. Penaltı pozisyonumuz olmasına rağmen bizim 1 tane bile penaltımız yok. Ama yapacak bir şey yok. Bütün hakemlere saygımız sonsuz, onlar da sahaya hata yapmak için çıkmıyor ama bazen yapıyorlar. Maçın hakemi Cüneyt Çakır kendini ispat etmiş, dünya çapında tanınan bir hakem, böyle maçlara alışıktır. Maçı çok iyi yöneteceğine ben inanıyorum. Çok güzel bir maç olacak. Bizim tek düşüncemiz puan veya puanlarla dönmek, onu da yapmak için bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.