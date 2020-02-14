14 Şubat 2020, Cuma

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı final niteliğinde
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Teknik Direktörü , pazar günü deplasmanda oynayacakları maçının final niteliğinde bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Biz oradan puan veya puanlarla döneceğimize yürekten inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız" dedi.

'in 22'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. 'ndaki Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Barış Yardımcı, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, ve Petar Skuletic katılmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçının final niteliğinde olacağını belirterek, "Bunun farkındayız. Sakatlarımız iyileşseydi daha alternatifli bir kadroyla orada olacaktık. Biz oradan puan veya puanlarla döneceğimize yürekten inanıyoruz ama bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız. Bugüne kadar böyle maçları çok oynadık. Orada aynı şekilde kendimize güveniyoruz. Oyundan kopmadan oynayacağız. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür!

"EN ÇOK HAKEM KONUŞULUYOR"

Maçın hakemi 'ın karşılaşmayı iyi bir şekilde yöneteceğine inandığını söyleyen Çalımbay, "Bu sene en çok konuşulan şeyler hakemler ve VAR sistemi. Biz de çok mağdur olduk. Penaltı pozisyonumuz olmasına rağmen bizim 1 tane bile penaltımız yok. Ama yapacak bir şey yok. Bütün hakemlere saygımız sonsuz, onlar da sahaya hata yapmak için çıkmıyor ama bazen yapıyorlar. Maçın hakemi Cüneyt Çakır kendini ispat etmiş, dünya çapında tanınan bir hakem, böyle maçlara alışıktır. Maçı çok iyi yöneteceğine ben inanıyorum. Çok güzel bir maç olacak. Bizim tek düşüncemiz puan veya puanlarla dönmek, onu da yapmak için bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

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