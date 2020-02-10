10 Şubat 2020, Pazartesi
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8 yıllık hasret bitti
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Gençlerbirliği fobisi sona erdi. Başkent'te rakibini en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yenen bordo-mavililer, rakibi karşısında daha sonra dış sahada oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etmişti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile giden Fırtına, önceki akşam bu özlemi aldığı 2-0'lık galibiyetle giderdi ve yeni bir sayfa açmış oldu.
Gençlerbirliği fobisi sona erdi. Başkent'te rakibini en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yenen bordo-mavililer, rakibi karşısında daha sonra dış sahada oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etmişti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile giden Fırtına, önceki akşam bu özlemi aldığı 2-0'lık galibiyetle giderdi ve yeni bir sayfa açmış oldu.
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