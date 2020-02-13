13 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef 9. kupa

Trabzonspor'da hedef 9. kupa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2020

, rövnaş maçında BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. İlk maçı 5-0 alan devinde hedef kupayı 9. kez müzeye götürmek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, bugün rövanş mücadelesine çıkacak. , ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

HEYECAN A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda turlar geçildikçe takım sayısı azalıyor, heyecan ise katlanarak artıyor. Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele A SPOR ekranlarından HD kalitesinde naklen olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında tüm gelişmeler detaylı şekilde ekranlarda olacak.

ROTASYON BEKLENİYOR

devinde Abdülkadir, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf ve Erce sakatlıkları nedeniyle bugün yok. Ayrıca Sörloth da cezalı. Sturridge de kadroda yok. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, 5-0'ın da avantajıyla bu maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları tercih edebileceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası alınan stoperler da Costa ile Messias'ın da ilk kez oynamaları bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER


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