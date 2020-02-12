12 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor’a Gümüşhane’de coşkulu karşılama

Trabzonspor’a Gümüşhane’de coşkulu karşılama
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

  rövanş karşılaşması için kara yoluyla ’a gitmek için yola çıkan ’da, taraftarlar ’nin Torul ilçesinde takımlarını coşkuyla karşıladı.

'nda Trabzon'da oynanan ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği yolunda Torul Derneği tarafından karşıladı. Torul'da takım otobüsünü önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak, takımlara destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.


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