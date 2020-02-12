12 Şubat 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor’a Gümüşhane’de coşkulu karşılama
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması için kara yoluyla Erzurum’a gitmek için yola çıkan Trabzonspor’da, taraftarlar Gümüşhane’nin Torul ilçesinde takımlarını coşkuyla karşıladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği Erzurum yolunda Torul Trabzonspor Derneği tarafından karşıladı. Torul'da takım otobüsünü önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak, takımlara destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...