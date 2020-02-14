14 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Tahkim Kurulu'ndan flaş Sörloth kararı!

Tahkim Kurulu'ndan flaş Sörloth kararı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Gelen son dakika bilgisine göre, , Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Kupa maçında cezasını çeken Sörloth, maçında forma giyebilecek.

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