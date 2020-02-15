Trabzonspor hesap kapatıyor

Süper Lig’in ilk devresinde berabere kaldığı Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda yenen Fırtına’nın hedefi şimdi mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor ile de hesabı kapatmak.

Ligde bir maç eksikle lider Sivasspor'un arkasında ikinci sırada yer alan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkartan bordo-mavililer, ilk yarıda puan kaybettiği takımlara karşı da puanlar kazanıyor. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor, sonraki süreçte ise önce deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, daha sonra da sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından Sivas'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

SIRA SİVASSPOR'DA

Ligin ikinci yarısında ise Trabzonspor, bu takımlarla oynadığı maçlarda çok daha farklı bir görüntü ortaya koydu. Trabzonspor ilk 4 haftada berabere kaldığı rakiplerinden Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Gençlerbirliği'ni de 2-0 mağlup etti. İlk yarıda 6 puan verdiği rakipleriyle hesabı kapatan bordo-mavililer, şimdi ise Sivas'ı bekliyor. Trabzonspor'da şimdiki tek hedef ilk yarıda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alıp maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturmak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, yarın oynanacak maçta hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.