13 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Bitirim ikili

Bitirim ikili
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2020

'un 'deki 45 golünün 24'ünü atan ve ligin en iyi ikilisi seçildi. Sörloth 16 golle krallık yarışında zirvede. Nwakaeme ise gol sayısını 8'e çıkardı.

Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 5 asistle oynarken, ise 6 asistle katkı veriyor. Bordo-mavililerin iki futbolcusunu 22 golle 'dan Cisse-Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle 'den Vedat ve Kruse yerleşti.

PUANLARI TOPLADILAR

Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda hiç mağlup olmadı. İki oyuncu görev aldıkları 6 karşılaşmada birlikte gol atma başarısı gösterdi. Takımın 'de elde ettiği 41 puanın 31'ine Sörloth direkt katkı yaparken, Nwakaeme de 21 puana katkıda bulunmayı başarmış oldu.

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