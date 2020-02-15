15 Şubat 2020, Cumartesi
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Guilherme'den iyi haber
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan BB Erzurumspor maçında omuzu direğe çarpan Brezilyalı futbolcu Guilherme, Demir Grup Sivassspor maçında forma giyecek.
Erzurumspor kupa maçında attığı ikinci gol sonrası direğe çarparak omzundan sakatlanan Guilherme'nin ciddi bir sakatlığı olmadığı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun Sivasspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabileceği belirtildi. Devre arasında transfer olmasına rağmen takımın önemli bir parçası haline gelen 28 yaşındaki sambacının bu performansı hem teknik heyet hem yönetimin yüzünü güldürdü.
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