15 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Guilherme'den iyi haber

Guilherme'den iyi haber
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2020

çeyrek finalinde oynanan BB Erzurumspor maçında omuzu direğe çarpan Brezilyalı futbolcu Guilherme, Demir Grup Sivassspor maçında forma giyecek.

Erzurumspor kupa maçında attığı ikinci gol sonrası direğe çarparak omzundan sakatlanan Guilherme'nin ciddi bir sakatlığı olmadığı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun karşılaşmasında kadrodaki yerini alabileceği belirtildi. Devre arasında transfer olmasına rağmen takımın önemli bir parçası haline gelen 28 yaşındaki sambacının bu performansı hem teknik heyet hem yönetimin yüzünü güldürdü.

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