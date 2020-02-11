11 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu futbolcular mest oldu

Trabzonsporlu futbolcular mest oldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020

'in 21. haftasında 'ni 2-0 mağlup eden 'da taraftarların, yoğun kar yağışına rağmen takımı büyük coşku ile karşılaması oyuncuları şaşırttı.

Takımın mağlup ederek haftayı altın değerinde üç puanla tamamlaması taraftarları fazlasıyla mutlu etti. Bordomavili kafile 'daki hava muhalefeti nedeniyle uçakla 'a gitti ve geceyi orada geçirdikten sonra karayolu ile Trabzon'a geldi. Taraftarın şehrin girişinde yaptığı karşılama töreni birçok futbolcuyu şaşırttı. Futbolcuların kendi arasındaki diyalogları yaşadıkları heyecanı gösterdi. Birçok futbolcu, "Şu an böyleyse şampiyonluğa ulaşırsak ne olacak" yorumu yaptı. Trabzonlu oyuncular, yabancılara şampiyon olmaları halinde havalimanından şehre sabaha kadar gidemeyebileceklerini anlattı.

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