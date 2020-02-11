Trabzonsporlu futbolcular mest oldu
Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarların, yoğun kar yağışına rağmen takımı büyük coşku ile karşılaması oyuncuları şaşırttı.
Takımın Gençlerbirliği mağlup ederek haftayı altın değerinde üç puanla tamamlaması taraftarları fazlasıyla mutlu etti. Bordomavili kafile Trabzon'daki hava muhalefeti nedeniyle uçakla Samsun'a gitti ve geceyi orada geçirdikten sonra karayolu ile Trabzon'a geldi. Taraftarın şehrin girişinde yaptığı karşılama töreni birçok futbolcuyu şaşırttı. Futbolcuların kendi arasındaki diyalogları yaşadıkları heyecanı gösterdi. Birçok futbolcu, "Şu an böyleyse şampiyonluğa ulaşırsak ne olacak" yorumu yaptı. Trabzonlu oyuncular, yabancılara şampiyon olmaları halinde havalimanından şehre sabaha kadar gidemeyebileceklerini anlattı.
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