10 Şubat 2020, Pazartesi
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Trabzonspor Sörloth için Tahkim'e gidiyor!
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Müsabakanın uzatma dakikalarında Başkent ekibinin oyuncusu Baiano'nun müdahalesine sinirlenen Alexander Sörloth rakibine tepki göstermişti. Golcü futbolcunun bu tepkisine Direkt kırmızı kart çıkmış ve Norveçli golcü oyun dışı kalmıştı. Trabzonspor yönetimi, Sörloth'un kırmızı kartı için Tahkim'e itirazda bulunacak.
Trabzonspor golcü futbolcusu Alexander Sörloth için Tahkim'e gitmeye karar verdi. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Sörloth'a verilecek cezaya göre bordo-mavili ekip itiraz edecek.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, rakibinin kasıtlı tekmelerine sinirlenen ve tepkisi sonucu kırmızı kart gören Norveçli futbolcuya PFDK'dan 2 maç ceza çıkması halinde yönetim, olayın görüntülerini ve Sörloth'un sağ ayak bileğinin resimleriyle hazırlayacağı bir dosya ile Tahkim Kurulu'na başvuracak.
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