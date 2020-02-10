10 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Sörloth için Tahkim'e gidiyor!

Trabzonspor'da Sörloth hazırlığı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'in 21. haftasında 'ne konuk olan , karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Müsabakanın uzatma dakikalarında Başkent ekibinin oyuncusu Baiano'nun müdahalesine sinirlenen rakibine tepki göstermişti. Golcü futbolcunun bu tepkisine Direkt çıkmış ve Norveçli golcü oyun dışı kalmıştı. Trabzonspor yönetimi, 'un kırmızı kartı için Tahkim'e itirazda bulunacak.

golcü futbolcusu için Tahkim'e gitmeye karar verdi. maçında gören 'a verilecek cezaya göre bordo-mavili ekip itiraz edecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, rakibinin kasıtlı tekmelerine sinirlenen ve tepkisi sonucu kırmızı kart gören Norveçli futbolcuya 'dan 2 maç ceza çıkması halinde yönetim, olayın görüntülerini ve Sörloth'un sağ ayak bileğinin resimleriyle hazırlayacağı bir dosya ile 'na başvuracak.

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