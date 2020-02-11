11 Şubat 2020, Salı
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Haftanın kârlısı Trabzonspor
Giriş Tarihi: 11.02.2020
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından aldığı galibiyetle haftayı bir maç eksikle lider Sivasspor'un bir puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.
Zirve mücadelesi veren ilk 5 içerisinde yer alan takımların birbirleriyle oynayıp puan kaybettiği haftayı (F.Bahçe, Sivas, Başakşehir, Alanya puan kaybetti) çok iyi değerlendiren Fırtına iddiasını net bir şekilde gösterdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kazanarak zirve mücadelesine ortak olmasıyla daha da çekişmeli hale gelen şampiyonluk mücadelesinde sezonun en kritik maçlarından birini hafta sonunda bir sıra üstünde bulunan Sivasspor'u ağırlayarak bordo-mavililerde büyük heyecan başladı.
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