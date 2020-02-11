11 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Haftanın kârlısı Trabzonspor

Haftanın kârlısı Trabzonspor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanından aldığı galibiyetle haftayı bir maç eksikle lider 'un bir puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Zirve mücadelesi veren ilk 5 içerisinde yer alan takımların birbirleriyle oynayıp puan kaybettiği haftayı (F.Bahçe, , , Alanya puan kaybetti) çok iyi değerlendiren Fırtına iddiasını net bir şekilde gösterdi. ve 'ın da kazanarak zirve mücadelesine ortak olmasıyla daha da çekişmeli hale gelen şampiyonluk mücadelesinde sezonun en kritik maçlarından birini hafta sonunda bir sıra üstünde bulunan 'u ağırlayarak bordo-mavililerde büyük heyecan başladı.

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