4 silahşorler!

Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Jose Sosa ve Daniel Sturridge kum tanesi gibi gol atıyor. 4 oyuncu, 45 kez fileleri sarsarak en skorer takım olan Fırtına’ya 32 gollük katkı sundu.

45 golle Süper Lig'in en skorer takımı olan Trabzonspor'da, gollerin büyük bölümünü Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Jose Sosa ve Daniel Sturridge dörtlüsünden geldi. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Sörloth, 16 golle takımının en skorer ismi olurken ligde de gol krallığında Aytemiz Alanyasporlu Cisse ile ilk sırada yer aldı. Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme 8 golle 2. sırada yer alırken, kaptan Jose Sosa ve İngiliz oyuncu Daniel Sturridge de dörder golle skora katkı verdi. Bu dört oyuncu, 45 golün 32'sine imza atarak bordo-mavili takımının gollerinin yüzde 71'ini kaydetti.

PUANA BÜYÜK KATKI YAPTILAR

Sörloth, Nwakame, Sosa ve Sturridge attıkları gollerle de Karadeniz devinin zirve yarışında yer almasını sağladı. Fırtına, bu dört futbolcunun gol attığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, 41 puanın da 34'ünü toplamayı başardı. Trabzonspor, bu futbolcuların gol attığı maçlarda Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı (ikinci yarı) 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Gençlerbirliği'ni (ikinci yarı) 2-0 yendi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ve Galatasaray'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

10 TAKIMI GERİDE BIRAKTILAR

Sörloth, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge gol sayısı bakımından 10 takımı geçti. 4 isim; Gaziantep (31), Gençlerbirliği (30), Kasımpaşa (28), Göztepe (25), Hes Kablo Kayserispor (21), Yukatel Denizlispor (21), Çaykur Rizespor (21), Fraport TAV Antalyaspor (20), Ankaragücü (18), İttifak Holding Konyaspor'u (16) solladı.