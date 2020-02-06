06 Şubat 2020, Perşembe
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Gol profesörü
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan ve ligde 19 haftada attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth durdurulamıyor...
Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan ve ligde 19 haftada attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth durdurulamıyor... Norveçli yıldız, çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında birbirinden şık 2 gole imza attı, Ziraat Türkiye Kupası'na da damga vurmayı başardı. Savunma oyuncuları için büyük bir tehdit olan Sörloth bu sezon bordo-mavili formayla toplamda 21 kez ağları sarstı. Fırtına'nın gol yükünü çeken 24 yaşındaki futbolcu sezon başından bu yana ortaya koyduğu oyunla alkış aldı.
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