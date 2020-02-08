08 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sörloth şoku! Sivasspor maçında yok...

Trabzonspor'da Sörloth şoku!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 Giriş Tarihi: 08.02.2020

'in 21. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın uzat dakikalarında Trabzonspor'da Sörloth, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Norveçli yıldız ve Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

'in 21. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında tansiyon yükseldi.

Ligde attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Trabzonspor'Un 24 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth, 90+1'de Sörloth ile Baiano arasında yaşananların ardından hakem Hüseyin Göçek, hem Sörloth hem Baiano'ya sarı kart gösterdi.

VAR hakemi Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek'i bu pozisyonu izlemeye davet etti. Hüseyin Göçek, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Sörloth'a direkt kırmızı kart gösterdi.

2 maç ceza alması beklenen 24 yaşındaki yıldız, Erzurumspor ve maçlarını kaçıracak.

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