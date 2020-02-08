Trabzonspor'da Sörloth şoku! Sivasspor maçında yok...
Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın uzat dakikalarında Trabzonspor'da Sörloth, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Norveçli yıldız Sivasspor ve Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında tansiyon yükseldi.
Ligde attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Trabzonspor'Un 24 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth, 90+1'de Sörloth ile Baiano arasında yaşananların ardından hakem Hüseyin Göçek, hem Sörloth hem Baiano'ya sarı kart gösterdi.
VAR hakemi Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek'i bu pozisyonu izlemeye davet etti. Hüseyin Göçek, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Sörloth'a direkt kırmızı kart gösterdi.
2 maç ceza alması beklenen 24 yaşındaki yıldız, Erzurumspor ve Sivasspor maçlarını kaçıracak.
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