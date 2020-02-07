07 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sörloth için sıraya girdiler

Sörloth için sıraya girdiler
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

İngiliz ve Norveçli gazeteciler, golcü oyuncu ile röportaj yapmak için yarışıyor. taraftarı ise bin pişman.

Fırtına'yı golleriyle taşıyan Alexander Sörloth'un artan performansı yabancı basın mensuplarının da dikkatini çekti. Ülkesi Norveç'ten birçok röportaj talebi gelirken, İngiliz basın mensuplarının da oyuncuyla görüşme isteğinde bulunduğu belirtiliyor.

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Trabzonspor medya merkezi, Sörloth'a yönelik gelen bu talepleri aralıklı olarak gündeme alıyor ve değerlendirmeye çalışıyor. Başarılı forveti, Trabzonspor'a kiralayan 'lı taraftarlar da bin pişman. Sosyal medya üzerinden mesaj atan birçok taraftar, Sörloth'un değerini bilemediklerini ve bu nedenle çok pişman olduklarını belirtti.

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