Sörloth için sıraya girdiler

Trabzonspor Kulubü, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile sezon başında Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasının emekli edildiğini duyurdu. Başarılı futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana." ifadelerini kullandı.