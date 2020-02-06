Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın forması emekli edildi

Trabzonspor Kulubü, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile sezon başında Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasının emekli edildiğini duyurdu. Başarılı futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e rekor bir bedelle transfer olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı'ya bordo mavililerden jest geldi. Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'da giydiği 97 numaralı forma emekliye ayrıldı. Yusuf'un forması müzeye koyularak sergilenmeye başlandı. Bu gelişmeyi Trabzonspor "Sen dönene kadar" başlıklı bir video ile duyurdu.

YUSUF YAZICI'DAN AÇIKLAMA:

Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana.