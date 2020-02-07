07 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Mourinho iki milli yıldızın peşinde! 60 milyon euro'yu gözden çıkardılar...

İngiliz ekibi, Trabzon ile müthiş bir sezon geçiren Uğurcan Çakır ve Romalı Cengiz Ünder için kesenin ağzını iyice açtı...

Mourinho iki milli yıldızın peşinde! 60 milyon euro'yu gözden çıkardılar...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

Tottenham iki yıldızımızı gözüne kestirdi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen ve Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder Tottenham'ın kıskacında. Portekizli teknik adam Jose Mourinho iki yıldızı da takımda istiyor.

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