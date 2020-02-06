06 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir yüzleri güldürüyor

Hüseyin Çimşir yüzleri güldürüyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Teknik Direktörü yüzleri güldürüyor. Teknik Direktör 'ın ardından, göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde bordo-mavili takım hem kupa'da hemde lig'de zirvede yer alıyor.

, Teknik Direktör yönetiminde Kupası ve Lig'de oynadığı 5 maçta sahadan gülerek ayrılarak, farklı galibiyetlere imza attı. Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde kupa da Denizlispor'u elerken, çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek yarı final'in kapısını araladı. 'de ise 1 maçı eksiğiyle 38 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de Türkiye Kupası'nda hedefleri doğrultusunda yoluna devam ediyor.

Süper Lig'de 3'te 3 hedefi

Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı 3 maçta sahadan gülerek ayrılan bordo-mavililer Süper Lig'de de oynayacağı maçını kazanarak Hüseyin Çimşir, yönetiminde 3'te 3 yapmayı hedefliyor. ekibi genç teknik adam, yönetiminde evinde oynadığı 'yı 6-0 ve 'yi 2-1 yenerek 6 puan çıkarttı.

Hüseyin Çimşir, ligde ilk deplasmanına çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de, bordo-mavili takımın teknik patronu olarak ilk deplasman maçına Gençlerbirliği karşısında çıkacak. 'ın, takımdan ayrılmasından sonra teknik patron olarak takımın başına geçen 40 yaşındaki genç teknik adam dış sahada oynayacağı ilk süper lig maçından sahadan galibiyetle ayrılmak için saha kenarından taktik verecek.

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