Trabzonspor'a Jose Sosa müjdesi!

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Jose Sosa sevinci yaşanıyor. Bileğindeki sakatlık nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyen Arjantinli yıldızın başkent ekibi karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek lider Demir Grup Sivasspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışında büyük avantaj yakalayan Trabzonspor'a Jose Sosa'dan iyi haberler geldi.

Bileğindeki sakatlık nedeniyle hafta için Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 5-0 kazanılan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı ve cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.