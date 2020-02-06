06 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Jose Sosa müjdesi!

Trabzonspor'a Jose Sosa müjdesi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

'in 21. haftasında oynanacak maçının hazırlıklarını sürdüren 'da sevinci yaşanıyor. Bileğindeki sakatlık nedeniyle 'nda oynanan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyen Arjantinli yıldızın başkent ekibi karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

'in 20. haftasında sahasında ağırladığı 'yi 2-1 mağlup ederek lider Demir Grup Sivasspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışında büyük avantaj yakalayan 'a 'dan iyi haberler geldi.

Bileğindeki sakatlık nedeniyle hafta için 'nda oynanan ve 5-0 kazanılan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı ve cumartesi günü oynanacak maçında sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

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