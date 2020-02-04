04 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Sörloth yıldız futbolcuları solladı! Mbappe ve Messi...

Yıldız futbolcuları solladı! Sörloth...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020

'de 20. hafta karşılaşmasında ile karşılaştı. Nefes kesen derbide kazanan ev sahibi bordo-mavililer oldu. Beraberlik golünü atan Sörloth, bu sezon Fırtına'da gol krallığına oynuyor. Karadeniz ekibi Norveçli genç forvetin, gol attığı maçları kaybetmedi. Norveçli golcü Avrupa'da da adından söz ettirirken; Mbappe, Messi ve Salah'la yarışıyor. İşte ayrıntılar...

Sezon başında ekibi 'dan 'a transfer olan Sörloth, rüya gibi bir sezon geçiriyor. Norveçli golcü, bu sezon oynadığı futbola taraflı tarafsız her kesimden futbolseverin beğenisini toplarken, Avrupa'nın dev isimlerini de geride bırakmayı başardı.

Milliyet'in haberine göre, Norveçli oyuncu bu sezon 19 lig maçında 16 gol attı, 4 asist yaptı. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen yıldızlarla kıyas yapıldığında Sörloth, birçok yıldızı geçmeyi başardı.

16 golle; M.City'den Agüero ve Inter'den Lukaku ile aynı sayıda golü olan 23 yaşındaki futbolcu; 14 golü olan Barcelonalı , 'den Mbappe, 'den Aubameyang ve Liverpoollu Mohamed Salah'ın önünde yer alıyor.

Sörloth, Leicester City'den 17 gollü Jamie Vardy, 'un 19 gollü yıldızı gibi isimleri de takip ediyor. Devre arasında Dortmund'a geçen Haaland ise 'da Salzburg'da 14 maçta 16 gol atmıştı.

Dortmund'da da 3 maçta 7 golü olan 19 yaşındaki forveti de takipte duruyor.

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