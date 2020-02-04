04 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor 9. kupa yolunda

Trabzonspor 9. kupa yolunda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020

'in 20. haftasında sahasında 'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan , kupada BB Erzurumspor’u ağırlıyor. ekibi 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor.

Bordo-mavililer,'de yoluna dolu dizgin devam ederken gözünü Kupası'na çevirdi. 'yi Stadı'nda 2-1 mağlup eden temsilcisi kupada da kayıp istemiyor. bugün 20.30'da çeyrek finalin ilk ayağında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Bu kupayı son olarak 2009-10 sezonunda kazanan bordomavililer 10 yıla dayanan hasretini dindirmeye çalışacak. Hüseyin Çimşir sahaya rotasyonlu bir kadro sürecek.

MUHTEMEL 11'LER


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