04 Şubat 2020, Salı
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Trabzonspor 9. kupa yolunda
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, kupada BB Erzurumspor’u ağırlıyor. Karadeniz ekibi 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor.
Bordo-mavililer,Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Fenerbahçe'yi Şenol Güneş Stadı'nda 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi kupada da kayıp istemiyor. Trabzonspor bugün 20.30'da çeyrek finalin ilk ayağında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Bu kupayı son olarak 2009-10 sezonunda kazanan bordomavililer 10 yıla dayanan hasretini dindirmeye çalışacak. Hüseyin Çimşir sahaya rotasyonlu bir kadro sürecek.
MUHTEMEL 11'LER
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