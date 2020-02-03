03 Şubat 2020, Pazartesi

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"Uğurcan Çakır Türkiye rekorunu kırarak transfer olacaktır"

A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Artı Futbol programında Trabzonspor'un gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili konuşan Yılmaz, "Uğurcan Çakır Türkiye rekorunu kırarak transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.
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