03 Şubat 2020, Pazartesi
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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar yaptı.
Yeni transferler Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias da idmanda yer aldı.
Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.
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