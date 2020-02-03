03 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor BB Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2020

, 'u konuk edeceği çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar yaptı.

Yeni transferler Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias da idmanda yer aldı.

Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda 'u ağırlayacak.

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