02 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

İmparator Sörloth

İmparator Sörloth
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'un 24 yaşındaki golcüsü Alexander Sörloth, maçının 15. dakikasında fileleri sarstı. ’de 16, toplamda 19. golünü atan Sörloth, üst üste 4 maçtır ağları havalandırıyor.

Kuzeyin Kralı Alexander Sörtloth, sezonun ilk yarısında boş geçtiği 'ye bu kez acımadı. 15. dakikada Caleb Ekuban'ın muhteşem ara pasında topla buluşan 24 yaşındaki santrfor, rakip savunmacılardan ve Jailson'u geçip kaleci Altay'ı mağlup etti. Norveçli golcü böylelikle 'de 16. toplamda 19. golünü attı. Sörloth golün yanında sahada basmadık yer bırakmadı.

İSTANBUL'U SEVİYOR

Süper Lig'deki ilk golünü 'ya kaydeden Sörloth, dün sarı-lacivertli fileleri havalandırarak tüm takımlarına gol atmayı başardı. Sörloth, Kasımpaşa'ya toplamda 4, , G.Saray ve 'e ise 1'er gol kaydetmişti. Norveçli, F.Bahçe'yi de boş geçmeyerek seriyi tamamladı. Yıldız santrfor, Süper Lig'de son 4 maçta fileleri havalandırdı. 4 müsabakada 7 gol atarak gol krallığında zirveye kuruldu.

O ATIYOR TRABZONSPOR YENİLMİYOR

, Sörloth'un gol attığı hiçbir maçı kaybetmeme serisini sürdürdü. 13 maçta 15 gol, 4 asist yaparak toplanan 38 puanın 31'inde katkı sağladı. Sörloth, ligde attığı 16 golün 10'unu Stadyumu'nda kaydetti.

4 MAÇTA 7 GOL ATTI

Bu sezon Süper Lig'in en golcüsü olan Sörloth (16), son üç iç saha maçında rakip filelere altı gol göndermeyi başardı. Norveçli son 4 lig maçında 7 gol atarak coştu.

Sörloth'tan şampiyonluk açıklaması haberin devamı

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