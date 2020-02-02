Guilherme'den siftah

Trabzonspor'un ara transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Guilherme, imzası kurumadan Fenerbahçe maçında formayı giydi. Bir diğer yeni transfer Bilal Başacıkoğlu ise yedek soyundu.

Trabzonspor'un transferin son günü kadrosuna kattığı Guilherme ile yeni transferlerden Bilal Başacıkoğlu, Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı. Taraftarlardan mücadele öncesi büyük ilgi gören Guilherme, ikinci yarının başında Yusuf Sarı'nın yerine oyuna dahil oldu. İmzası daha kurumadan sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu ilk maçında gol ve asist üretemezken, yetenekleri ve futbol zekasıyla hücumda takıma katkı sağlayacağını gösterdi. Bilal ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.