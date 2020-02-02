Rekor adam Novak

Trabzonspor'un 2018 yılı ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Çek savunma oyuncusu Filip Novak, Süper Lig'de attığı golle en skorer savunmacı oldu.

Bordo-mavililerin tecrübeli sol beki Filip Novak, ligde bu sezon 2. kez fileleri sarstı ama belki de yılın en kritik golünü kaydetti. 32. dakikada kafa golüyle sarı-lacivertli fileleri havalandıran Çek futbolcu, Ocak 2018'de geldiği Süper Lig'de en skorer savunma oyuncusu oldu. Ligde toplam 10. kez fileleri sarsan 29 yaşındaki futbolcu, bunların 6'sını kafasıyla kaydetti. Geçen sezon da Şenol Güneş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye gol atan Novak, bordo-mavililere dejavu yaşattı.