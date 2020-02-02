02 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Rekor adam Novak

Rekor adam Novak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'un 2018 yılı ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Çek savunma oyuncusu , 'de attığı golle en skorer savunmacı oldu.

Bordo-mavililerin tecrübeli sol beki , ligde bu sezon 2. kez fileleri sarstı ama belki de yılın en kritik golünü kaydetti. 32. dakikada kafa golüyle sarı-lacivertli fileleri havalandıran Çek futbolcu, Ocak 2018'de geldiği 'de en skorer savunma oyuncusu oldu. Ligde toplam 10. kez fileleri sarsan 29 yaşındaki futbolcu, bunların 6'sını kafasıyla kaydetti. Geçen sezon da Şenol Güneş Stadyumu'nda 'ye gol atan Novak, bordo-mavililere dejavu yaşattı.

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