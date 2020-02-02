02 Şubat 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Rekor adam Novak
Giriş Tarihi: 02.02.2020
Trabzonspor'un 2018 yılı ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Çek savunma oyuncusu Filip Novak, Süper Lig'de attığı golle en skorer savunmacı oldu.
Bordo-mavililerin tecrübeli sol beki Filip Novak, ligde bu sezon 2. kez fileleri sarstı ama belki de yılın en kritik golünü kaydetti. 32. dakikada kafa golüyle sarı-lacivertli fileleri havalandıran Çek futbolcu, Ocak 2018'de geldiği Süper Lig'de en skorer savunma oyuncusu oldu. Ligde toplam 10. kez fileleri sarsan 29 yaşındaki futbolcu, bunların 6'sını kafasıyla kaydetti. Geçen sezon da Şenol Güneş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye gol atan Novak, bordo-mavililere dejavu yaşattı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...