02 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth'tan şampiyonluk açıklaması

Sörloth'tan şampiyonluk açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'un Norveçli golcüsü , 2-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu kazanabilmek için kalitelerinin olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, bordo-mavili taraftarlar ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

'in 20. haftasında ile karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın forvet oyuncusu Sörloth, "Özellikle ilk yarıda iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Erken bir gol yememize rağmen savaştığımızı gösterdik. Karakterimizi gösterdik. İlk yarıda önemli pozisyonlar oluşturduk. Açıkcası ilk yarı bir savaş halinde geçti" dedi.
Karşılaşmanın ardından hakem ile görüştüğünü dile getiren Sörloth, "Bazı pozisyonlarda belki daha fazla faul almam gerekirdi. Rakibimizin yaptıkları görülmedi benim yaptıklarım görüldü diyebiliriz. Maçtan sonra hakem ile konuştuk aramızda kötü bir duygu yok" şeklinde konuştu.

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"ÖNCELİĞİM TAKIMIN KAZANMASI"

Gol krallığı ile ilgili soruya Sörloth, "Kafamda herhangi bir numara belirlemedim. Bunun üzerine konuşmayı seven birisi değilim. Önemli olan ilk önceliğimiz takımın kazanması. Takım kazanırken bende gol atabiliyorsam bu bonus olarak gelir. Ama önceliğim takımın kazanması" diye konuştu.

"TARAFTAR GERÇEKTEN İNANILMAZDI"

"Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var" diyen Sörloth, "Taraftar gerçekten inanılmazdı. Yanımızda duran arkadaşımıza taraftarın desteğinden sesimizi duyuramadık. Harikaydı. Bazı pozisyonlarda sizin yapabileceğinizden fazlasını istediler. Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var. Bizim maç maç değerlendirip maçlar üzerinden gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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