Trabzonspor Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa ile bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Manuel da Costa, 2019-2020 sezonunda oynanacak Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Da Costa'ya 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için 40 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro maç başı ücret ödenecektir. Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise 2020-2021 opsiyon sezonu için 450 bin avro garanti ücret ve 4 bin avro maç başı ödenecektir."

Daha önce Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de de forma giyen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, son olarak Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'da görev yapmıştı.