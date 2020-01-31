Trabzonspor Manoel Messias'ı resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Manoel Messias'ın kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili ekip Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını duyurdu.

Bordo mavili kulüp Messias'ın geçici transferi için herhangi bir bedel ödemeyecek ve bonservisi için opsiyon hakkını da elinde bulunduracak.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir. "

KAP AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"Manoel Messias'ın 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kiralama bedeli ödenmeyecektir."

ALACAĞI ÜCRET DE BELLİ OLDU!

Bordo-mavililerin KAP açıklaması şöyle:

Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde,

2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,

2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."