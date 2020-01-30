Hüseyin Çimşir'den Fenerbahçe uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, öğrencilerinden fizik gücü yüksek Fenerbahçe'ye aynı sertlikle cevap vermelerini istedi. Genç hoca, "Topun kontrolü bizde olsun" emri verdi.

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'nin maç görüntelerini izleyip rakibi ezberlemişti. Oyuncularına da rakibin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı maçın kilidinin agresif futbolda yattığını gördü. Öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren genç hoca "Fenerbahçe temaslı oynayan rakiplere karşı hep zorlanıyor. Siz de agresif olun. İkili mücadelelerde hırsınızı hissetsinler. Topun kontrolünün de bizde olmasını istiyorum. Güçlü yanlarını etkisiz hale getirdiğimiz anda çabuk çözülüyorlar" ifadelerini kullandı.

VEDAT VE KRUSE'YE ÖZEL ÖNLEM ALACAK

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Hüseyin Çimşir adam adama savunmayı fazla benimsemiyor ancak Fenerbahçe maçında rakibin kritik silahlarını durdurmak için bu yola başvuracak. Sarı-lacivertlilerin 1.94'lük golcüsü Vedat Muriç'i 1.93'lük Campi ile savunacak. Son haftaların formda ismi Max Kruse ise Badou Ndiaye'nin kontrolünde olacak.

İLK DÜDÜKLE HÜCUM

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyunun başında kontrolü eline almayı hedefliyor. Bunu öğrencilerine de aktaran genç çalıştırıcı "Fenerbahçe ilk dakikalarda oyunu soğutmaya çalışacaktır. Biz ise taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak buna izin vermeyeceğiz. Maça aktif ve iştahlı başlayın" ifadelerini kullandı.