29 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir ve Ersun Yanal'ın akıl oyunları!

Çimşir ve Yanal'ın akıl oyunları!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

ile 'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım için de şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan dev karşılaşmada teknik adamlar tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

'da ilk derbisine çıkıyor, da Başakşehir galibiyetini taçlandırmak için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Hal böyle olunca, iki teknik adam arasında sahada ciddi bir taktik savaşı yaşanacak, iki ekip oyuncularının atacağı her adım, yapacağı her hareket maçın kaderine direkt etki edecek.

Peki iki takım dev maçta nasıl bir taktik izleyecek?

İşte Trabzonspor ve 'nin zorlu mücadelede uygulayacağı akıl oyunları...

TRABZON CEPHESİ:

- Hüseyin Çimşir, maça hızlı başlayıp şok baskınla öne geçmeyi planlıyor

- Ligin en skorer takımı olan Trabzonspor gol yollarında rakipsiz durumda

- Sosa her zamanki gibi takımı maestro gibi yönetecek, takımın beyni olacak

- Müthiş taraftar desteği ve 90 dakika presle F.Bahçe'ye nefes aldırılmayacak

- Her ne olursa olsun asla tahriklere kapılınmayacak, sakin davranılacak

Kilit isim: Sörloth ve Sosa

FENERBAHÇE CEPHESİ:

- Ersun Yanal, öncelikle 'un etkili hücum gücünü durdurmak istiyor

- Başakşehir maçında süper oynayan Jailson-Serdar ikilisi yine stoperde olacak

- Formda olan Sörloth için önlem alınacak, Norveçli'ye her dakika baskı kurulacak

- Rakibin savunmadaki zaaflarını kullanmak için özel çalışmalar yapılıyor

- Taraftarın baskısından etkilenilmeyecek, hakemle polemiklere girilmeyecek

Kilit isim: Gustavo ve Ozan

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