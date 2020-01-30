Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor, Cruzeiro’nun stoperini renklerine katıyor. 29 yaşındaki futbolcu bugün gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Transfer döneminin başından beri savunmacı arayışlarını sürdüren bordo-mavililer, Manoel Messias ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde Cruzeiro'nun sportif direktörü Ocimar Bolicenho yaptığı açıklamada 29 yaşındaki stoperin, Trabzonspor'a transferinin yakın olduğunu duyurmuştu. Radio İtatiaia'nın muhabiri Samuel Venancio dün 'Son dakika' bilgisiyle duyurduğu haberinde Manoel Messias'ın Türkiye'ye hareket ettiğini söyledi. Tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'da olacağı oradan da Trabzon'a geçeceği öğrenildi.
UZUN PASLARI MÜKEMMEL!
Manoel Messias'ın Atletico Paranaense'de başlayan kariyeri, Cruzeiro'da devam etti. Bir dönem Corinthians'a da kiralanmıştı. 29 yaşındaki futbolcu 1.81 boyunda. Sağ ayağını kullanıyor. Manoel'in en önemli özelliklerinden biri de uzun pasları. 40-50 metreye milimetrik paslar gönderen tecrübeli futbolcu, bu becerisiyle hem presi kolay kırıyor hem de takımını pozisyona sokuyor. Tecrübeli futbolcu kariyerinde 304 maça çıktı. 16 golü, 4 asisti bulunuyor. 45 sarı kart gördü. Oyundan 3 defa atıldı.
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