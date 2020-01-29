29 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Çimşir için önemli sınav

Çimşir için önemli sınav
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

Fırtına'da Ünal Karaman sonrası kritik görevi devralan teknik direktör ilk büyük derbisini Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Eddie Newton ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.

Fırtına'da Ünal Karaman sonrası kritik görevi devralan teknik direktör ilk büyük derbisini Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Eddie Newton ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.

Trabzonspor imzayı attırıyor! Transferde sona gelindi...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzon basınından ortak çağrı! Oyuna gelme Trabzon Trabzon basınından ortak çağrı! "Oyuna gelme Trabzon"
Trabzonspor imzayı attırıyor! Transferde sona gelindi... Trabzonspor imzayı attırıyor! Transferde sona gelindi...
3.5 dakikada biletler bitti 3.5 dakikada biletler bitti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör