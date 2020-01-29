29 Ocak 2020, Çarşamba
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Çimşir için önemli sınav
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020
Fırtına'da Ünal Karaman sonrası kritik görevi devralan teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk büyük derbisini Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Eddie Newton ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.
Fırtına'da Ünal Karaman sonrası kritik görevi devralan teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk büyük derbisini Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Eddie Newton ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.
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