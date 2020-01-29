29 Ocak 2020, Çarşamba
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F.Bahçe’yi ezberledi
Giriş Tarihi: 29.01.2020
Trabzonspor dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi de idman saatleri dışında sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarını tek tek izleyerek notlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzun saatler her detayın üzerinde durarak artıları ve eksileri bir kenara yazıyor. Ardından bu taktikleri oyuncularına da ezberletiyor.
Trabzonspor dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi de idman saatleri dışında sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarını tek tek izleyerek notlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzun saatler her detayın üzerinde durarak artıları ve eksileri bir kenara yazıyor. Ardından bu taktikleri oyuncularına da ezberletiyor.
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