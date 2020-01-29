F.Bahçe’yi ezberledi

Trabzonspor dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi de idman saatleri dışında sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarını tek tek izleyerek notlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzun saatler her detayın üzerinde durarak artıları ve eksileri bir kenara yazıyor. Ardından bu taktikleri oyuncularına da ezberletiyor.

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dış dünyaya kapılarınıkapattı. Teknik direktör HüseyinÇimşir ve ekibi de idman saatleridışında sarı-lacivertlilerin busezonki maçlarını tek tek izleyereknotlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzunsaatler her detayın üzerinde durarakartıları ve eksileri bir kenarayazıyor. Ardından bu taktiklerioyuncularına daezberletiyor.