29 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

F.Bahçe’yi ezberledi

F.Bahçe’yi ezberledi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör ve ekibi de idman saatleri dışında sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarını tek tek izleyerek notlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzun saatler her detayın üzerinde durarak artıları ve eksileri bir kenara yazıyor. Ardından bu taktikleri oyuncularına da ezberletiyor.

dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi de idman saatleri dışında sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarını tek tek izleyerek notlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzun saatler her detayın üzerinde durarak artıları ve eksileri bir kenara yazıyor. Ardından bu taktikleri oyuncularına da ezberletiyor.
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