29 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

‘O cezayı kaldır TFF’

‘O cezayı kaldır TFF’
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Karadeniz ekibinin taraftarları Nwakaeme'nin cezasının kalkması için organize oldu. Twitter'da "Cezayı kaldır " etiketi başlatan bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızın oyundan haksız atıldığını vurguladılar. Rüştü Reçber ve örneklerini öne sürüp cezanın kalkmasını istediler.

Karadeniz ekibinin taraftarları Nwakaeme'nin cezasının kalkması için organize oldu. Twitter'da "Cezayı kaldır " etiketi başlatan bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızın oyundan haksız atıldığını vurguladılar. Rüştü Reçber ve örneklerini öne sürüp cezanın kalkmasını istediler.
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