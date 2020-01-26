26 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Manoel karmaşası

Manoel karmaşası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Stoper arayan 'un adı bir süredir ile birlikte anılıyor. Cruzeiro Futbol Direktörü Carlos Fereira Rocha "Manoel konusunda zaten karar verildi.

Stoper arayan 'un adı bir süredir ile birlikte anılıyor. Cruzeiro Futbol Direktörü Carlos Fereira Rocha "Manoel konusunda zaten karar verildi. Onu kiralık gönderdik. 2021'e kadar sürecek bir anlaşmaya vardık" dedi. Manoel'in dişçisi de "Türkiye'ye gitmeden önce son bir gülümseme için bana uğradı. Ona kariyerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Trabzon ise bu iddiayı yalanlıyor.

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