Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den sevindirici haber!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna bir çok genç futbolcu katan bordo-mavililer, ayrıca altyapısından da oyuncuları parlatarak kadrosunda yer vermeye başlamıştı. Fırtına bu kapsamda hem eksik olan stoper bölgesini tamamlamak hem de geleceğe yatırım yapmak için flaş bir ismi daha gündemine aldı! İşte ayrıntılar...