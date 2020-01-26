Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den sevindirici haber!
29 Ağustos'ta Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde AEK Atina karşılaşmasında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Abdülkadir Ömür, o tarihten bu zamana görev alamadı. Genç oyuncudan bordo-mavililere sevindirici haber geldi...
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün 2 haftaya çalışmalara başlayacağı ve mart ayında da sahalara döneceği belirtildi. 29 Ağustos 2019'da UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı.
4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir'in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba harcıyor.
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