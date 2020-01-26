26 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den sevindirici haber!

Trabzonspor'a sevindirici haber! Genç yıldız...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

29 Ağustos'ta 'un Avrupa Ligi'nde Atina karşılaşmasında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak olan , o tarihten bu zamana görev alamadı. Genç oyuncudan bordo-mavililere sevindirici haber geldi...

'un yıldızı 'ün 2 haftaya çalışmalara başlayacağı ve mart ayında da sahalara döneceği belirtildi. 29 Ağustos 2019'da Avrupa Ligi'nde ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı.

4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir'in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba harcıyor.

Trabzonspor'dan stoper atağı! Newton getiriyor... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Trabzonspor'dan stoper atağı! Newton getiriyor... Trabzonspor'dan stoper atağı! Newton getiriyor...
Malatya maçı öncesi flaş açıklama! Malatya maçı öncesi flaş açıklama!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör