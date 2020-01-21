Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gelen teklifi açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Transfer bütçelerinin yaklaşık 800-850 bin Euro olduğunu söyleyen Ağaoğlu, ayrıca geçen sezon Abdülkadir Ömür'e 23 milyon Euro, Uğurcan Çakır'a ise bu sezon 20 milyon Euro transfer teklifi geldiğini de ifade etti.

Ağaoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Sponsorluk yaptıktan sonra parayı alıp bir kenara çekilmeyi doğru bulmuyoruz. Sponsorluk anlaşması yaptığımız firmalara değer katmak istiyoruz. Yaptığımız anlaşma hem TAB Gıda hem de Trabzonspor adına hayırlı olsun. Bir restaurantta 1000 TL'lik satış yapılacaksa bunun %7'si Trabzonspor'un kasasına girecek, bu sebeple ne kadar çok restaurantta Trabzonspor ürünleri satılırsa bizim de gelirimiz o kadar yüksek olacak"

"20 yaşında bir oyuncunun genç olmadığını öğrendik. 18 yaşındaki Felix, 17 yaşındaki Esposito takımlarında forma giyiyorsa; genç oyuncu kavramı 16-17'lere çekildi."

"UĞURCAN'A 20 MİLYON, ABDÜLKADİR'E 23 MİLYON EURO TEKLİF ALDIK"

"Trabzonspor'un muhasebesi dört bilinmeyenli denklem değil. Bir futbol takımı, futbol dışında bir işle uğraşmamalı. Biz altyapı oyuncularımız sayesinde tasarruf ettik. Yusuf Yazıcı 20 milyon Euro'ya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 23 milyon Euro teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20 milyon Euro teklif geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuların piyasa değeri 60-70 milyon euroyu buluyor. Bunları oynatıp verim aldığınız zaman pazarlayarak para kazanırsınız. Oynatmadığınız oyuncuya 3 milyon euro bonservis, 2,5 milyon euro maaş verirseniz para kaybedersiniz. 30-32 yaşındaki bir stopere 1 yıllığına kiralık olarak 2,3 milyon euro para ödemiş bir kulübüz. O stoper bugün 150 bin euroya Kıbrıs'ta futbol oynuyor."

"Yabancı yardımcı hoca Hüseyin Çimşir'in talebi. Hüseyin Hoca'ya yardımcılık yapacak birinin de kariyerli olması lazımdı. Henüz imzalar atılmadığı için isim üzerinde konuşmayalım. Takımın patronu açık ve net olarak Hüseyin Çimşir'dir."

"800-850 BİN EURO BÜTÇEMİZ VAR"

"Transfer için bütçemiz 800-850 bin Euro. Görüştüğümüz 2-3 oyuncu var."

ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİ!

"Sistem aynı değil, sistem çok farklı. Sistemin ne kadar kötü olduğunu söyleyeyenler var ama ben sistemin kulüplere yardımcı olacağını düşünüyorum. Başkanlar olarak yüz yüze konuşabileceğimiz konuları, basın önüne çıkıp konuşmak hiç hoş değil."

"Hiç bir kulübün başkanını, teknik direktörünün ismini ağzımıza alarak bir açıklama yapmadık. Kulüplerin kendi sıkıntıları olabilir ama bu sıkıntılar devlet sıkıntıları değil, oturup konuşabiliriz bu konuları. Tekrar s��ylüyorum biz kendi işimize bakıyoruz, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Biz gençlere örnek olmalıyız, gençlere olan sorumluluğumuz var. Bu çağrılara gerek yoktu ama bu sıkıntıları oturup, konuşmamız gerek. Biz şartlara, kriterlere tamamiyle uyuyorsak, Trabzonspor'un iyiye gittiğini söyleyebiliriz."