Trabzonspor'da Sörloth kariyer rekorunu kırdı!

Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavili forma altında şimdiden 18 gole ulaşan başarılı oyuncu, bir sezonda en çok gol attığı sezonuna şimdiden ulaşmış oldu.

Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan iki yıllığına kiraladığı Sörloth, İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev aldı. Burada beklentileri karşılayamayan oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig müsabakasında 4 gol attı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere'ye dönmeyen oyuncunun yeni durağı Trabzonspor oldu.

Sörloth, Norveç'in Rosenborg takımında 10 resmi maçta forma giydi. Söz konusu takımda iki kez ilk on birde sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı. Golcü oyuncu aynı ülkede Bodo/Glimt takımında ise 27 mücadelenin 20'sinde ilk on birde sahaya çıkan Alexander Sörloth, 14 gol atarken, 6 da asist yaptı. Ülkesindeki çıkışının ardından Hollanda takımlarından Groningen'e transfer olan Sörloth, 42 resmi maçta 6 gol, 4 asistle oynadı. Hollanda da istediklerini yapamayan Alexander Sörloth, Danimarka ekibi Midtjylland'a transfer oldu. 26 maçta 15 gol, 9 asistle oynayan oyuncu, İngilizlerin dikkatini çekti ve Crystal Palace'ın futbolcusu oldu. Burada 20 resmi maçta 1 gol, 1 asist yapan başarılı futbolcu, yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayamayınca Gent'e kiralandı. Sörloth, Gent ile 22 maça çıkıp 5 gol, 3 asist yaptı.



TRABZONSPOR'DA EN GOLLÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Sörloth, bordo-mavili takımda ise kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Trabzonspor'da Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 31 maçın 28'inde görev alan Alexander Sörloth, 18 gole imza atarak bir sezonda en çok gol attığı sezona şimdiden ulaştı. Sörloth, ligde 15, kupada 1 ve Avrupa'da ise 2 gol attı.



SöRLOTH'ÜN GOL ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ

Trabzonspor, ligde Alexander Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 12 maçta 15 gol kaydeden Norveçli, 4 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerin başında geliyor.

Sörloth'ün gol attığı maçlar ve sayıları şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (1)

Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (1)

Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2 (1)

Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (1)

Trabzonspor: 4 - Gaziantep: 1 (1)

Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (1)

MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3 (1)

Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (1)

Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (1)

Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (1)

Trabzonspor: 6 - Kayserispor: 2 (2)

Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (3)



Ziraat Türkiye Kupası

Altay: 1 - Trabzonspor: 2 (1)



Avrupa Ligi

Sparta Prag: 2 - Trabzonspor: 2 (1)

Trabzonspor: 2 - Sparta Praf: 1 (1)