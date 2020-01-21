21 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu resmen açıkladı!

Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

ekiplerinden , Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesini fesheden ile anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

İşte Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

" doğumlu Trabzonlu oyuncu ile 2019 – 2020 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak ve sezon sonu kullanılmak üzere 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu yer aldı.
Genç bir oyuncuyu kadromuza kattığımızı belirten Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, "Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de 'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Kulübümüze gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise, "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" dedi.

Yeni transferimiz Bilal Başacıkoğlu takımımızda 45 numaralı formayı giyecek."

KAP'a yapılan açıklama ise şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

2,5 YIL İÇİN 4.9 MİLYON TL

Trabzonspor Başacıkoğlu'na 2,5 yıl için toplam 4.9 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'da 37 maça çıkarken 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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