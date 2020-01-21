21 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Hüseyin Çimşir resmen imzaladı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

ekiplerinden , ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,

2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

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