Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Transfer bütçelerinin yaklaşık 800-850 bin Euro olduğunu söyleyen Ağaoğlu, ayrıca geçen sezon Abdülkadir Ömür'e 23 milyon Euro, Uğurcan Çakır'a ise bu sezon 20 milyon Euro transfer teklifi geldiğini de ifade etti.